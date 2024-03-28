В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

Власти финского города Хельсинки в четверг, 28 марта, проведут заседание, на котором будет решаться вопрос об экспроприации спортивно-концертной площадки Helsinki Hall. Об этом сообщила газета Helsingin sanomat со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Сейчас 45% акций арены принадлежат структурам российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко.

По данным Helsingin sanomat, на заседании будет рассмотрен процесс добровольной продажи зала российскими акционерами. Процесс добровольной продажи предшествует началу процесса экспроприации. До конца марта местные власти ждали официального подтверждения добровольных торгов, но до сих пор не получили его.

В середине марта, по данным газеты, представитель Геннадия Тимченко уверял, что документы на добровольную продажу будут направлены.

Helsingin sanomat отмечает, что власти города не заинтересованы в постоянном владении залом. Их целью является дальнейшая продажа арены финским владельцам. Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко владеют 45% акций арены через компанию Arena Events oy По данным Helsingin Sanomat, продажа арены должна была состояться 28 февраля, но затем была перенесена.

Дополнение

Helsinki Hall - крупнейшая крытая спортивно-концертная площадка столицы Финляндии. Арена простаивает после начала военной операции России в Украине. Российские бизнесмены приобрели спортивно-концертный комплекс у финского предпринимателя Харри Харкимо в 2013 году.

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