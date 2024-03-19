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"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь
Министр обороны Украины поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро и Финляндию за присоединение к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины россияне усилили слежку и прослушивание частных разговоров и телефонных звонков местных жителей, проводят рейды и допросы с целью выявления "нелояльных" лиц.
рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США
Россия планирует ждать, пока союзники не устанут поддерживать Украину необходимой помощью, поэтому коллективная поддержка Украины имеет решающее значение для обеспечения ее успеха на поле боя и мирного будущего, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.
НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева
В Люксембурге состоялась инаугурационная конференция "Стратегический обзор оборонных закупок Украины", направленная на приведение системы оборонных закупок Украины в соответствие с практиками и стандартами НАТО.
В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер
Сегодня вечером ЕС проводит переговоры, чтобы найти правильный баланс между поддержкой экономики Украины с помощью автономных торговых мер и предоставлением гарантий для определенных сельскохозяйственных продуктов ЕС, которые нуждаются в защите на основе рыночных данных.
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Львовский арсенал и его подрядчик SEVOTECH пытались поставить 30 000 минометных мин в Украину по контракту с Министерством обороны, но было перевезено только 7 000 мин из Болгарии в Словакию из-за нехватки средств после того, как большая часть суммы контракта была арестована.
Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело
64-летний мужчина зарезал свою 47-летнюю собутыльницу в Буче, а затем пытался сжечь ее тело в заброшенном сарае, чтобы скрыть следы преступления.
Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции
Украина надеется иметь достаточно боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия, чтобы дать отпор российским войскам, начиная с апреля, благодаря таким инициативам, как план Чешской Республики поставить 800 000 снарядов.
В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Планируется организовать сеть рекрутинговых центров в каждой области, где желающие смогут узнать о существующих вакансиях в украинской армии и уточнить все, что их интересует.
Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со Спикером Государственного собрания Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич, обсудил вопросы оборонной поддержки, санкций против России и участия Словении в восстановлении Украины.