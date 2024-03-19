"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь

Министр обороны Украины Рустем Умерои поблагодарил Германию и Финляндию за решение поддержать чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в X.

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В частности, министр обороны Украины поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса, который объявил новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 500 миллионов евро.

Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

Пакет включает боеприпасы со складов Бундесвера, чешскую инициативу и контракты с промышленностью. Демонстрируя солидарность перед лицом жестокой агрессии, мы обеспечиваем будущий мир и стабильность в Европе - подчеркнул Умеров.

Также Умеров выразил благодарность министру обороны Финляндии, который объявил, что его страна присоединится к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Я благодарен Министру обороны Финляндии за важное решение присоединиться к чешской инициативе по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов, пожертвовав €30 миллионов на это дело - говорится в заметке министра обороны Украины.

Напомним

Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов до 2 миллионов в год в рамках закона ASAP, направленного на доставку в Украину боеприпасов.