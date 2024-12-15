В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
10:39 • 16942 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
10:35 • 35294 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
09:35 • 44933 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 105937 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 149744 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 211557 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 169468 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173323 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141779 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139962 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая

США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая

 • 41837 просмотра
На ВОТ растут долги по зарплате

На ВОТ растут долги по зарплате

 • 57910 просмотра
ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

 • 22904 просмотра
Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

06:09 • 50769 просмотра
Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

06:17 • 20925 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 110909 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 116836 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 136099 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 134367 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 211556 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 100410 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 101698 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 103441 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 102190 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 101861 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

Киев  •  УНН

 • 160 просмотра

Read in English

FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.

В ФИФА объяснили ситуацию с инфографической картой, где была изображена Украина без Крыма, отметив, что карта была создана внешним подрядчиком, и подчеркнули, что инцидент произошел непреднамеренно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

ФИФА ответила на письмо Украинской ассоциации футбола, которое было направлено в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для решения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем шире обсудить этот вопрос», - говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

Image

Напомним 

Во время жеребьевки группового этапа отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА, ФИФА вляпалась в очередной скандал. Демонстрируя страны, которые не могут встретиться между собой в квалификации, ФИФА показала контуры Украины без Крыма.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

спортполитика
uefaУЕФА
krymКрым
ukrainaУкраина