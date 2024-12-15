В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

В ФИФА объяснили ситуацию с инфографической картой, где была изображена Украина без Крыма, отметив, что карта была создана внешним подрядчиком, и подчеркнули, что инцидент произошел непреднамеренно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

ФИФА ответила на письмо Украинской ассоциации футбола, которое было направлено в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для решения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем шире обсудить этот вопрос», - говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

Напомним

Во время жеребьевки группового этапа отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА, ФИФА вляпалась в очередной скандал. Демонстрируя страны, которые не могут встретиться между собой в квалификации, ФИФА показала контуры Украины без Крыма.