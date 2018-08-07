В Эстонии требуют снизить акциз на спиртное

Отмечается, что социологическая фирма Kantar Emor по заказу издания Postimees провела опрос, в котором поинтересовалась у граждан Эстонии, как они относятся к алкогольной политике страны и как оценивают стоимость алкоголя.

Результат показал, что большинство респондентов выступили за снижение акцизов:

“58% — опрошенных жителей Эстонии выступают за уменьшение акциза на алкоголь.

23% — за сохранение его на прежнем уровне.

При этом, за снижение цен на алкоголь высказались все социально-демографические группы — женщины, мужчины, молодежь и пенсионеры.

В меньшинстве оказались сторонники Социал-демократической партии, из которых около половины считают, что ставку акциза следует оставить на прежнем уровне”, — сказано в сообщении.

Алкогольная политика эстонского правительства по увеличению акцизов привела к тому, что слабоалкогольные напитки и пиво тоже ощутимо подорожали.

Так, с 2015 года акциз на пиво вырос более чем в два раза.

Второе следствие — алкогольный туризм в Латвию, что повлекло за собой уменьшение поступлений в бюджет Эстонии.

Сегодня, как отмечается в материале портала “Акциз”, правительство Эстонии уже отказалось от дальнейшего повышения алкогольного акциза с 2019 года. Однако о снижении ставки речи пока не идет.

Отметим, что в Украине наблюдается схожая ситуация. Акцизы на алкогольную продукцию растут на протяжении последних нескольких лет. Происходит это на фоне падения покупательской способности украинцев и как следствие — активном развитии теневого сегмента.

Легальные производители алкоголя бьют тревогу. Акцентируют на том, что рост акцизов не может происходить в отрыве от реалий рынка.

“Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.

На этом фоне, у нас дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.

Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями”, — отметила по этому поводу Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.