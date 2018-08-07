В Естонії вимагають знизити акциз на спиртне
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ціни на алкоголь в Естонії протягом останніх років значно збільшилися. І це призвело до того, що населення тепер вимагає знизити акцизи на спиртне, передає УНН з посиланням на профільний портал "Акциз".
Відзначається, що соціологічна фірма Kantar Emor на замовлення видання Postimees провела опитування, в якому поцікавилася у громадян Естонії, як вони ставляться до алкогольної політики країни і як оцінюють вартість алкоголю.
Результат показав, що більшість респондентів виступили за зниження акцизів:
"58% опитаних жителів Естонії виступають за зменшення акцизу на алкоголь.
23% - за збереження його на колишньому рівні.
При цьому за зниження цін на алкоголь висловилися всі соціально-демографічні групи - жінки, чоловіки, молодь і пенсіонери.
У меншості виявилися прихильники Соціал-демократичної партії, з яких близько половини вважають, що ставку акцизу слід залишити на колишньому рівні", - сказано в повідомленні.
Алкогольна політика естонського уряду щодо збільшення акцизів призвела до того, що слабоалкогольні напої і пиво теж відчутно подорожчали.
Так, з 2015 року акциз на пиво зріс більш ніж в два рази.
Другий наслідок - алкогольний туризм в Латвію, що спричинив зменшення надходжень до бюджету Естонії.
Сьогодні, як зазначається в матеріалі порталу "Акциз", уряд Естонії вже відмовився від подальшого підвищення алкогольного акцизу з 2019 року. Однак про зниження ставки мови поки не йде.
Відзначимо, що в Україні спостерігається схожа ситуація. Акцизи на алкогольну продукцію зростають протягом останніх кількох років. Відбувається це на тлі падіння купівельної спроможності українців і як наслідок - активному розвитку тіньового сегмента.
Легальні виробники алкоголю б'ють на сполох. Акцентують на тому, що зростання акцизів не може відбуватися у відриві від реалій ринку.
"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.
На цьому тлі у нас дорожчає спирт і останні шість років зростають акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.
Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила з цього приводу Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.