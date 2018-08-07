В Естонії вимагають знизити акциз на спиртне

Відзначається, що соціологічна фірма Kantar Emor на замовлення видання Postimees провела опитування, в якому поцікавилася у громадян Естонії, як вони ставляться до алкогольної політики країни і як оцінюють вартість алкоголю.

Результат показав, що більшість респондентів виступили за зниження акцизів:

"58% опитаних жителів Естонії виступають за зменшення акцизу на алкоголь.

23% - за збереження його на колишньому рівні.

При цьому за зниження цін на алкоголь висловилися всі соціально-демографічні групи - жінки, чоловіки, молодь і пенсіонери.

У меншості виявилися прихильники Соціал-демократичної партії, з яких близько половини вважають, що ставку акцизу слід залишити на колишньому рівні", - сказано в повідомленні.

Алкогольна політика естонського уряду щодо збільшення акцизів призвела до того, що слабоалкогольні напої і пиво теж відчутно подорожчали.

Так, з 2015 року акциз на пиво зріс більш ніж в два рази.

Другий наслідок - алкогольний туризм в Латвію, що спричинив зменшення надходжень до бюджету Естонії.

Сьогодні, як зазначається в матеріалі порталу "Акциз", уряд Естонії вже відмовився від подальшого підвищення алкогольного акцизу з 2019 року. Однак про зниження ставки мови поки не йде.

Відзначимо, що в Україні спостерігається схожа ситуація. Акцизи на алкогольну продукцію зростають протягом останніх кількох років. Відбувається це на тлі падіння купівельної спроможності українців і як наслідок - активному розвитку тіньового сегмента.

Легальні виробники алкоголю б'ють на сполох. Акцентують на тому, що зростання акцизів не може відбуватися у відриві від реалій ринку.

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.

На цьому тлі у нас дорожчає спирт і останні шість років зростають акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила з цього приводу Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.