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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50233 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59032 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Эквадоре рекордное количество новых случаев COVID-19: тела умерших оставляли на улице

В Эквадоре рекордное количество новых случаев COVID-19: тела умерших оставляли на улице

Киев  •  УНН

 • 28759 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Эквадоре в сутки зафиксировали рекордный рост количества больных COVID-19 — 2196 новых случаев, при общем количестве в 7161 человек. Большинство случаев зафиксировано в городе Гуаякиль и провинции Гуаяс, где тела умерших от коронавируса остались лежать на улицах, где их должна была забрать власть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

“Эквадор сообщил о существенном скачке числа новых случаев коронавирусной инфекции — 2196 случаев за последние 24 часа, что привело к общему числу случаев — 7161”, — сообщили в СМИ.

Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

“Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране — Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью”, — указано в сообщении.

Отмечается, что президент Эквадора Ленин Морено приказал расследовать случаи неправильного обращения с телами людей, умерших от коронавируса.

Также сообщается, что мэр города Гуаякиль Синтия Витери попросила о помощи и раскритиковала правительство, поскольку город является эпицентром вспышки, а у них не было тестов. В результате, люди умирали и не могли пройти тестирование, а места для вскрытия тел не было.

Напомним, количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек.

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