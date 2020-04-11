В Эквадоре рекордное количество новых случаев COVID-19: тела умерших оставляли на улице

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Эквадоре в сутки зафиксировали рекордный рост количества больных COVID-19 — 2196 новых случаев, при общем количестве в 7161 человек. Большинство случаев зафиксировано в городе Гуаякиль и провинции Гуаяс, где тела умерших от коронавируса остались лежать на улицах, где их должна была забрать власть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.