В Еквадорі рекордна кількість нових випадків COVID-19: тіла померлих залишали на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Еквадорі за добу зафіксували рекордне зростання кількості хворих на COVID-19 — 2196 нових випадків, при загальній кількості в 7161 особа. Більшість випадків зафіксовано в місті Гуаякіль та провінції Гуаяс, де тіла померлих від коронавірусу залишились лежати на вулицях, де їх мала забрати влада. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.
“Еквадор повідомив про істотний стрибок кількості нових випадків коронавірусної інфекції - 2196 випадків за останні 24 години, що призвело до загальної кількості випадків - 7161”, - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що місцева влада зазначає, що хоча стрибок і суттєвий, але деякі з випадків інфікування могли відбутися раніше, просто їх не виявили. Від коронавірусу померло 297 людей.
“Більшість випадків зафіксовано в найбільш населеному місті країні - Гуаякіль та провінції Гуаяс, де, за словами місцевих мешканців, медичні служби перестали функціонувати, а трупи померлих довелось залишити на вулицях для збору владою”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що президент Еквадору Ленін Морено наказав розслідувати випадки неправильного поводження з тілами людей, що померли від коронавірусу.
Також повідомляється, що мер міста Гуаякіль Сінтія Вітері попросила про допомогу і розкритикувала уряд, оскільки місто є епіцентром спалаху, а в них не було тестів. В результаті, люди вмирали і не могли пройти тестування, а місця для розтину тіл не було.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 100 тис. осіб.