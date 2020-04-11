В Еквадорі рекордна кількість нових випадків COVID-19: тіла померлих залишали на вулиці

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Еквадорі за добу зафіксували рекордне зростання кількості хворих на COVID-19 — 2196 нових випадків, при загальній кількості в 7161 особа. Більшість випадків зафіксовано в місті Гуаякіль та провінції Гуаяс, де тіла померлих від коронавірусу залишились лежати на вулицях, де їх мала забрати влада. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.