Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 100 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Станом на 4:25 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 102669 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 18849 осіб, США – 18758, в Іспанії – 16081 і Франції - 13197. У Китаї загалом - 3343 осіб.
Всього у світі 1696139 інфікованих. У свою чергу, одужали 376669 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (501301), Іспанія (158273), Італія (147577), Франція (125931), Німеччина (122171) Велика Британія (74605) та Іран (68192).
Нагадаємо, в Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні.