Количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По состоянию на 4:25 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 102669 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).