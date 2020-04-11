Количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По состоянию на 4:25 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 102669 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 18849 человек, США - 18758, в Испании - 16081 и Франции - 13197. В Китае в целом - 3343 человек.
Всего в мире 1696139 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 376669 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (501301), Испания (158273), Италия (147577), Франция (125931), Германия (122171) Великобритания (74605) и Иран (68192).
Напомним, в Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных.