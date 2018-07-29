В Эгейском море затонула лодка, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Эгейском море затонула лодка, в которой вероятно находились 16 граждан Турции, которые пытались убежать на греческий остров Мидилли (Лесбос). Об этом сообщает "Анадолу", передает УНН.
По информации издания, инцидент произошел в ночь на 29 июля у берегов района Авалик вблизи острова Чиплак. В надувной лодке находились также женщины и дети - все граждане Турции.
Погибли шесть человек, один пропал без вести, девять спасены сотрудниками сил Службы береговой охраны Турции.
К спасательным работам привлечены вертолет.
Напомним, по меньшей мере 11 человек погибли после того, как туристический лодка перевернулась и затонула на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури.