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В Егейському морі затонув човен, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В Егейському морі затонув човен, в якій імовірно знаходилися 16 громадян Турції, які намагалися втекти на грецький острів Міділлі (Лесбос). Про це повідомляє “Анадолу”, передає УНН.

За інформацією видання, інцидент стався в ніч на 29 липня біля берегів району Авалик поблизу острова Чиплак. У надувному човні знаходилися також жінки і діти — всі громадяни Туреччини.

Загинули шестеро людей, одна людина зникла безвісти, дев’ять врятовані співробітниками сил Служби берегової охорони Туреччини.

До рятувальних робіт залучено вертоліт.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей загинули після того, як туристичний човен перекинувся і затонув на озері Тейбл-Рок в американському штаті Міссурі.

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