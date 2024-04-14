В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших

Сегодня на 17-м километре Брест-Литовского шоссе, что в Киевской области произошла авария с участием 6 автомобилей, в результате которой пять человек получили травмы. Полиция устанавливает детали ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Сегодня утром полиция Киева получила сообщение о ДТП.

По предварительной информации, авария с участием шести автомобилей произошла на 17-м километре Брест-Литовского шоссе столицы, в результате которой травмировались пять человек

"Полиция и медицинские работники продолжают работу на месте инцидента, детали ДТП и обстоятельства выясняются", - пишет полиция.

Напомним

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.