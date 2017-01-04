В ГосЧС сообщили подробности обрушения дома в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В результате обрушения дома в Сумах за медицинской помощью обратились 10 человек и спасателями проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
Так, в результате взрыва в квартире на седьмом этаже, который произошел вчера около 20 часов. 41 мин. в Сумах, разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. В общем повреждениям различного характера подверглись 5 квартир.
Вместе с тем, в результате взрыва разрушены перекрытия между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), погиб один человек - пожилая женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), 8 из которых после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались, и 2 человека были госпитализированы в лечебные учреждения.
Также, спасатели провели эвакуацию 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживают 432 человека, из которых нуждался в расселении 101 житель дома: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.
При этом, к проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники, в том числе от ГосЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники. В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.
По состоянию на 8:00 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создание предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа ГосЧС Украины.
Напомним, в результате обрушения дома в Сумах погиб человек.