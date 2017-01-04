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В ДСНС повідомили подробиці обрушення будинку в Сумах

В ДСНС повідомили подробиці обрушення будинку в Сумах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Внаслідок обрушення будинку у Сумах за медичною допомогою звернулось 10 осіб та рятувальниками проведено евакуацію 33 мешканців будинку з їх подальшим розселенням. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, внаслідок вибуху в квартирі на сьомому поверсі, який стався вчора близько 20 год. 41 хв. у Сумах, зруйновано міжкімнатні перегородки та стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з 5 по 8 поверх. Загалом пошкоджень різного характеру зазнали 5 квартир.

Водночас, внаслідок вибуху зруйновано перекриття між 6 і 7 поверхом та 7 і 8 поверхами в межах однієї кімнати (близько 20 кв.м.), Загинула одна особа — літня жінка, дві особи врятовано з-під завалів. За медичною допомогою звернулось 10 осіб ( 3 дітей, 7 дорослих), з яких 8 після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовились, та 2 особи було госпіталізовано до лікувальних закладів.

Також, рятувальники провели евакуацію 33 мешканців будинку з їх подальшим розселенням. Всього у будинку проживає 432 мешканці, з яких потребували розселення 101 особа: 48 осіб відселено до готелю, решта 53 особи самостійно переселилися до родичів.

При цьому, до проведення робіт залучено 212 чоловік та 33 од. техніки, в тому числі від ДСНС 138 чоловік особового складу та 17 од. техніки. Водночас, у зв’язку з можливою загрозою подальших руйнувань аварійно-рятувальні роботи в нічний час не проводились.

Станом на 8 год. 4 січня заплановано засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, проведення обстеження експертною комісією місць руйнувань та створення передумов для безпечного виконання аварійно-рятувальних робіт.
Наразі на місці події працює оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, через обрушення будинку в Сумах загинула людина.

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