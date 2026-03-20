В Донецкой области проведут принудительную эвакуацию детей из отдельных районов Славянска из-за угрозы обстрелов

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов, передает УНН.

По словам главы Донецкой ОВА, речь идет о: улицах Вячеслава Черновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезневская, Широкая, Пасхальная, Крестьянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская; въезды Вячеслава Черновола, Криничный; переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Принудительная эвакуация детей с родителями объявлена в Кушугуме Запорожской области

Филашкин добавил, что приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, образованный Кабинетом Министров Украины.

Сохранить жизнь — самое важное. Тем более — жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать. Берегите себя и своих близких!