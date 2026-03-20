На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із окремих районів Слов'янська через загрозу обстрілів

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін оголосив про примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів, передає УНН.

За словами голови Донецької ОВА, йдеться про: вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська; в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний; провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

Філашкін додав, що наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.

Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати. Бережіть себе і своїх близьких!