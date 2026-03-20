21 березня, 12:15 • 13441 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28023 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35298 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54684 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78119 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43639 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41048 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34005 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50020 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20863 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із окремих районів Слов'янська через загрозу обстрілів

Київ • УНН

 • 3526 перегляди

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав наказ про евакуацію дітей з найбільш небезпечних вулиць Слов’янська. Документ передано на погодження штабу.

На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із окремих районів Слов'янська через загрозу обстрілів

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін оголосив про примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів, передає УНН.

Підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів 

- повідомив Філашкін.

За словами голови Донецької ОВА, йдеться про: вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська; в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний; провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

Філашкін додав, що наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.

Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати. Бережіть себе і своїх близьких! 

- резюмував голова Донецької ОВА.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні