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В Днепре слышны взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:24  •  21541 просмотра

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В Днепре прогремели взрывы, после того, как Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе.

В Днепре местные жители слышат звуки взрывов, сообщает "Суспільне", пишет УНН

Детали

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что в Днепре слышны звуки взрывов. 

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о активности вражеской тактической авиации на юге и востоке и угрозе применения авиационных средств поражения. После чего была зафиксирована ракета в сторону Кривого Рога, однако позже она поменяла направление и полетела на Днепр. 

Ранее 

В Криворожском районе сегодня уже уничтожали вражескую ракету Х-59. 

Татьяна Краевская

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