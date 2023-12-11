В Днепре слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Днепре прогремели взрывы, после того, как Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе.
В Днепре местные жители слышат звуки взрывов, сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что в Днепре слышны звуки взрывов.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о активности вражеской тактической авиации на юге и востоке и угрозе применения авиационных средств поражения. После чего была зафиксирована ракета в сторону Кривого Рога, однако позже она поменяла направление и полетела на Днепр.
Ранее
В Криворожском районе сегодня уже уничтожали вражескую ракету Х-59.
В Днепре слышны взрывы - СМИ
В Днепре прогремели взрывы, после того, как Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе.
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