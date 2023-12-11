В Днепре слышны взрывы - СМИ

В Днепре местные жители слышат звуки взрывов, сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о активности вражеской тактической авиации на юге и востоке и угрозе применения авиационных средств поражения. После чего была зафиксирована ракета в сторону Кривого Рога, однако позже она поменяла направление и полетела на Днепр.

Ранее

В Криворожском районе сегодня уже уничтожали вражескую ракету Х-59.