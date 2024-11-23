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В Днепре мужчина угрожал правоохранителям гранатой, его задержали

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38-летний водитель ВАЗа во время остановки полицией достал гранаты и угрожал их взорвать. После переговоров мужчина сдал две гранаты и был задержан, ему сообщено о подозрении.

В Днепре в ходе полицейской спецоперации задержан 38-летний мужчина, который угрожал правоохранителям гранатой, передает УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Детали

По данным правоохранителей, 22 ноября около 16.50 патрульные полицейские остановили водителя автомобиля «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения. Во время беседы с правоохранителями 38-летний мужчина вел себя вызывающе и агрессивно, затем достал гранату и стал угрожать взорвать ее.

После переговоров с правоохранителями мужчина отдал две гранаты, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Добавим

23 ноября следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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