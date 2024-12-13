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В "Дії" в течение трех дней будут временно недоступны две услуги

В "Дії" в течение трех дней будут временно недоступны две услуги

Киев  •  УНН

 • 5561 просмотра

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С 13 по 16 декабря в "Дії" временно не будут работать сервисы декларирования места жительства из-за обновления датацентра ГМС. Возобновление работы планируется 16 декабря в 18:00.

С 13 по 16 декабря в приложении и на портале "Дія" не будут работать сервисы по декларированию места жительства и получения выписки о задекларированном месте жительства. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", передает УНН.

"С 13 декабря не будут работать два сервиса на портале и в приложении "Дія": декларирование места жительства, получение выписки о задекларированном месте жительства. Также во время шеринга паспортов и видов на жительство через "Дію" информация о задекларированном месте жительства будет временно недоступна", - сообщили в „Дії".

Причиной не работы сервисов является обновление Государственной миграционной службой датацентра.

"В такие дни доступ к данным ГМС ограничивают, чтобы не повредить и не потерять их во время изменений. Напомним, что "Дія" не хранит данные, а только отображает из электронных реестров и систем. Поэтому пока датацентр недоступен, связанные с ним услуги временно не будут работать. Восстановить сервисы планируем в понедельник 16 декабря с 18:00", - добавили в „Дії".

Напомним

Кабинет министров запускает экспериментальный проект, по которому действующие и бывшие военные, а также их семьи смогут получить ряд услуг через "Дію". В частности, оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны, денежную помощь и тому подобное.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоТехнологии