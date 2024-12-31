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В декабре на территории рф уничтожено 9 единиц железнодорожного транспорта - разведка

В декабре на территории рф уничтожено 9 единиц железнодорожного транспорта - разведка

Киев  •  УНН

 • 10115 просмотра

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На территории россии в декабре уничтожено 9 единиц железнодорожного подвижного состава, который использовался для перевозки оружия. Среди уничтоженной техники - тепловозы, электровозы и автомотриса в пяти областях рф.

За декабрь в россии уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава, который использовали для перевозки оружия и боеприпасов, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора россии в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг в частности использовал для перевозки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Где и сколько уничтожено железнодорожного транспорта:

В московской области - 1 тепловоз 1ТЭ116 и  2 электропоезда ЭП2Д.

В рязанской области - 2 электровоза ВЛ-80.

В тюменской области - 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.

В ростовской области - 1 электровоз ВЛ-80.

В Свердловской области - 1 тепловоз УТМ-2М.

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