В декабре на территории рф уничтожено 9 единиц железнодорожного транспорта - разведка
Киев • УНН
На территории россии в декабре уничтожено 9 единиц железнодорожного подвижного состава, который использовался для перевозки оружия. Среди уничтоженной техники - тепловозы, электровозы и автомотриса в пяти областях рф.
За декабрь в россии уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава, который использовали для перевозки оружия и боеприпасов, передает УНН со ссылкой на ГУР.
"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора россии в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг в частности использовал для перевозки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Где и сколько уничтожено железнодорожного транспорта:
В московской области - 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д.
В рязанской области - 2 электровоза ВЛ-80.
В тюменской области - 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.
В ростовской области - 1 электровоз ВЛ-80.
В Свердловской области - 1 тепловоз УТМ-2М.
"Борьба с логистикой российской оккупационной армии продолжается!" - отметили в разведке.
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Смоленской области: что известно о масштабах разрушений31 дек. 2024, 15:06 • 14857 просмотров