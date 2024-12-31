В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Смоленской области: что известно о масштабах разрушений
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области рф. На объекте, который обеспечивал российскую армию, зафиксированы мощные взрывы и пожар резервуаров с нефтепродуктами.
Силы обороны Украины поразили еще одну нефтебазу российских оккупантов - в Смоленской области рф, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
"Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области рф", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление.
"По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе добавили, что поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины.
Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф31 дек. 2024, 02:40 • 109030 просмотров