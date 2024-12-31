У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Смоленській області: що відомо про масштаби руйнувань

Сил оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів - у Смоленській області рф, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області рф", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

"За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - зазначено у повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України.

Атака безпілотників спричинила пожежу на нафтобазі у смоленській області рф