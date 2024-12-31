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У грудні на території рф знищено 9 одиниць залізничного транспорту - розвідка

Київ • УНН

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На території росії у грудні знищено 9 одиниць залізничного рухомого складу, який використовувався для перевезення зброї. Серед знищеної техніки - тепловози, електровози та автомотриса у п'яти областях рф.

За грудень у росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу, який використовували для перевезення зброї та боєприпасів, передає УНН із посиланням на ГУР.

"У грудні 2024 року на території держави-агресора росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Де і скільки знищено залізничного транспорту:

У московскій області ― 1 тепловоз 1ТЕ116 та  2 електропотяги ЕП2Д.

У рязанскій області ― 2 електровози ВЛ-80.

У тюмєнскій області ― 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш.

У ростовскій області ― 1 електровоз ВЛ-80.

У свєрдловскій області ― 1 тепловоз УТМ-2М.

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