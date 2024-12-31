У грудні на території рф знищено 9 одиниць залізничного транспорту - розвідка
Київ • УНН
На території росії у грудні знищено 9 одиниць залізничного рухомого складу, який використовувався для перевезення зброї. Серед знищеної техніки - тепловози, електровози та автомотриса у п'яти областях рф.
За грудень у росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу, який використовували для перевезення зброї та боєприпасів, передає УНН із посиланням на ГУР.
"У грудні 2024 року на території держави-агресора росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Де і скільки знищено залізничного транспорту:
У московскій області ― 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д.
У рязанскій області ― 2 електровози ВЛ-80.
У тюмєнскій області ― 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш.
У ростовскій області ― 1 електровоз ВЛ-80.
У свєрдловскій області ― 1 тепловоз УТМ-2М.
"Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває!" - наголосили у розвідці.
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