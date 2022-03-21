В Черниговской области украинские военные уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Черниговской области украинские военные уничтожили два "КамАЗа" российских оккупантов с боеприпасами и провиантом. Об этом информирует оперативное командование "Север", передает УНН.
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"Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два "КамАЗа" - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают", - отметили в командовании.
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