В Чернігівській області українські військові знищили ворожі "КамАЗи" із боєприпасами та провіантом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Чернігівській області українські військові знищили два "КамАЗи" російських окупантів із боєприпасами та провіантом. Про це інформує оперативне командування "Північ", передає УНН.
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"Не доїдуть до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - зазначили в командуванні.
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