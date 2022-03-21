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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51143 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Чернігівській області українські військові знищили ворожі "КамАЗи" із боєприпасами та провіантом

В Чернігівській області українські військові знищили ворожі "КамАЗи" із боєприпасами та провіантом

Київ • УНН

 • 73109 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Чернігівській області українські військові знищили два "КамАЗи" російських окупантів із боєприпасами та провіантом. Про це інформує оперативне командування "Північ", передає УНН.

Цитата

"Не доїдуть до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - зазначили в командуванні.

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