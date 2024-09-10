В Черкасской области произошли взрывы
Киев • УНН
В Черкасской области зафиксированы взрывы. Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали об угрозе нескольких групп ударных беспилотных летательных аппаратов в регионе.
В Черкасской области прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
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Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе нескольких групп ударных БпЛА.
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