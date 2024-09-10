В Черкасской области произошли взрывы

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В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших 14 часов назад • 19978 просмотра

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