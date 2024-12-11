В брянске сгорели два военных тепловоза рф - ГУР
Киев • УНН
В железнодорожном депо брянска произошел пожар, в результате которого уничтожены два магистральных тепловоза оккупационной армии. ГУР напоминает о неотвратимости наказания за военные преступления.
В российском брянске в результате пожара в железнодорожном депо сгорели два магистральных тепловоза, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
По данным ГУР, 5 декабря в железнодорожном депо города брянск вспыхнул пожар ― сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.
Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается
ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.
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