В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет из Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В понедельник, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Львова в египетский Шарм-эль-Шейх. По предварительной информации причиной вынужденной посадки авиасудна стало то, что в двигатель самолета попала птица. Об этом на своей странице в Facebook написал депутата Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич, передает УНН.
"30.07.2018 в 21:00 рейс PS5265 Львов – Шарм-эль-Шейх совершил аварийную посадку в Борисполе, Киев, после попадания птицы в двигатель. Пока неизвестно, когда будет следующий самолет из Киева", – говорится в сообщении Зинкевича.
Как сообщал УНН, украинский самолет совершил в пятницу вынужденную посадку на севере Египта.
Недавно в Киеве из-за проблем с двигателем после взлета пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку.