В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет из Львова

"30.07.2018 в 21:00 рейс PS5265 Львов – Шарм-эль-Шейх совершил аварийную посадку в Борисполе, Киев, после попадания птицы в двигатель. Пока неизвестно, когда будет следующий самолет из Киева", – говорится в сообщении Зинкевича.



Как сообщал УНН, украинский самолет совершил в пятницу вынужденную посадку на севере Египта.

Недавно в Киеве из-за проблем с двигателем после взлета пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку.