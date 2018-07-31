У "Борисполі" здійснив аварійну посадку літак зі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У понеділок, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії МАУ, який прямував зі Львова до єгипетського Шарм-ель-Шейх. За попередньою інформацією причиною вимушеної посадки авіасудна стало те, що в двигун літака потрапив птах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутата Львівської держадміністрації Ігор Зінкевич, передає УНН.
"30.07.2018 о 21:00 рейс PS5265 Львів - Шарм-ель-Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після попадання птаха в двигун. Поки невідомо, коли буде наступний літак з Києва", - йдеться в повідомленні Зінкевича.
Як повідомляв УНН, український літак здійснив в п'ятницю вимушену посадку на півночі Єгипту.
Нещодавно в Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.