У "Борисполі" здійснив аварійну посадку літак зі Львова

"30.07.2018 о 21:00 рейс PS5265 Львів - Шарм-ель-Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після попадання птаха в двигун. Поки невідомо, коли буде наступний літак з Києва", - йдеться в повідомленні Зінкевича.



Як повідомляв УНН, український літак здійснив в п'ятницю вимушену посадку на півночі Єгипту.

Нещодавно в Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.