В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер
Киев • УНН
У пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце.
Сегодня, 13 декабря, в больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким...
Напомним, вчера ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 9 "шахедов". Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения города Одесса. Двое гражданских сотрудников получили ранения и ожоги, и находились в больнице. Один из них скончался.
В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер
У пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце.
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