В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер

Сегодня, 13 декабря, в больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким... - пишет Кипер.

Напомним, вчера ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 9 "шахедов". Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения города Одесса. Двое гражданских сотрудников получили ранения и ожоги, и находились в больнице. Один из них скончался.