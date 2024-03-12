В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко

В результате взрывов, которые прогремели сегодня во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области был ликвидирован склад с боеприпасами россиян, сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Уточняю. Состав с БК можете минусовать из района аэропорта. #НашиОчиВсюду передают привет и выражают благодарность Бердянским партнерам - написал Андрющенко в соцсетях.

Относительно потерь россиян в живой силе из-за взрыва, Андрющенко отметил, что информация должна быть ближе к вечеру или утром.

"Выясняем куда повезли на пакетирование", - добавил Андрющенко.

Ранее УНН сообщал, что 12 марта во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области был слышен взрыв.