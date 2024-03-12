В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  38326 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  53363 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  124379 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  122197 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113959 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114134 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105261 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189028 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины

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11 марта 2024, 08:40  •  168808 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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8 марта 2024, 11:48  •  253376 просмотра

В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко

Сегодня в оккупированном Бердянске Запорожской области взрывами уничтожен российский склад боеприпасов.

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В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко

Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters

Лидеры ЕС поддержат изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы разрешить финансирование оборонных проектов для стимулирования европейского оборонного производства после вторжения россии в Украину.

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Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters

Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

Большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

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Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Украине нужны боеприпасы советского образца, которые можно приобрести дешевле у балканских стран, имеющих запасы, но они отказываются от прямых поставок, поэтому США и ЕС могут помочь Украине купить их у них.

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины

Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений передали почти 1 млн долларов США арестованных средств экс-главы ВЛК на Черниговщине.

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АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины

В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

Гражданину россии, идентифицированному как бывший наемник "вагнера", было отказано во въезде в Молдову. Он был возвращен воздушным транспортом в государство, откуда приехал.

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В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Лидеры Европейского Союза готовы ввести новые значительные санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран предоставил россии баллистические ракеты для использования против Украины.

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ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф

Легион "Свобода россии" взял под полный контроль село Теткино в курской области россии, при этом российские войска отступили и оставили свои позиции и технику.

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Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф

С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской

13 марта в Киеве открывается вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий на улицу Институтскую, тогда как выход на улицу Архитектора Городецкого остается закрытым.

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С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской

В российском белгороде дрон атаковал здание администрации

Беспилотник атаковал административное здание в белгороде, россия, вызвав ранения людей и повреждения здания.

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В российском белгороде дрон атаковал здание администрации