ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко
Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters
Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - экспертЭксклюзив
АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины
В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье
ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters
Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф
С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской
В российском белгороде дрон атаковал здание администрации
Популярные
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света
Публикации
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
В Бердянске ликвидирован склад с боеприпасами оккупантов - Андрющенко
Сегодня в оккупированном Бердянске Запорожской области взрывами уничтожен российский склад боеприпасов.
Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters
Лидеры ЕС поддержат изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы разрешить финансирование оборонных проектов для стимулирования европейского оборонного производства после вторжения россии в Украину.
Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС
Большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Украине нужны боеприпасы советского образца, которые можно приобрести дешевле у балканских стран, имеющих запасы, но они отказываются от прямых поставок, поэтому США и ЕС могут помочь Украине купить их у них.
АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины
Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений передали почти 1 млн долларов США арестованных средств экс-главы ВЛК на Черниговщине.
В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье
Гражданину россии, идентифицированному как бывший наемник "вагнера", было отказано во въезде в Молдову. Он был возвращен воздушным транспортом в государство, откуда приехал.
ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters
Лидеры Европейского Союза готовы ввести новые значительные санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран предоставил россии баллистические ракеты для использования против Украины.
Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф
Легион "Свобода россии" взял под полный контроль село Теткино в курской области россии, при этом российские войска отступили и оставили свои позиции и технику.
С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской
13 марта в Киеве открывается вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий на улицу Институтскую, тогда как выход на улицу Архитектора Городецкого остается закрытым.
В российском белгороде дрон атаковал здание администрации
Беспилотник атаковал административное здание в белгороде, россия, вызвав ранения людей и повреждения здания.