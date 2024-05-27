В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно

В беларуси сегодня, 27 мая, начались совместные с россией учения ВВС и ПВО, сообщили в белорусском минобороны. Как указали в оборонном ведомстве, тренировки "направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения", передает УНН.

В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО республики беларусь и российской федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, под руководством командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО сс рб и пкс сс рф - говорится в сообщении минобороны беларуси в Telegram .

К учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации россии.

Как указали в мо беларуси, во время тренировок будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия.

Основные усилия учений, как сообщается, "направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения".

Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

Напомним

21 мая минобороны рф распространило заявление, в котором сообщалось, что в россии начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.