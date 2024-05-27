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У білорусі розпочалися спільні з рф військові навчання: що відомо

У білорусі розпочалися спільні з рф військові навчання: що відомо

Київ • УНН

 • 17995 перегляди

Спільні навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони білорусі та росії розпочалися 27 травня і триватимуть до 31 травня. Тренування спрямовані нібито на захист державних і військових об'єктів від повітряних ударів,

У білорусі сьогодні, 27 травня, розпочалися спільні з росією навчання ВПС і ППО, повідомили в білоруському міноборони. Як вказали в оборонному відомстві, тренування "спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу", передає УНН

У період з 27 по 31 травня в рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО республіки білорусь і російської федерації та в інтересах підвищення взаємодії та виучки органів управління і льотного складу, під керівництвом командувача військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони проводиться спільне льотно-тактичне навчання із силами й засобами ВПС і військ ППО зс рб і пкс  зс рф

- йдеться у повідомленні міноборони білорусі у Telegram .

До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації росії.

Як вказали в мо білорусі, під час тренувань будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії. 

Основні зусилля навчань, як повідомляється, "спрямовані на розв'язання завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу". 

 Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.

Нагадаємо 

21 травня міноборони рф поширило заяву, в якій повідомлялось, що у росії розпочалися навчання з відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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