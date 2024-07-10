В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко без разрешения банка "Південний" сменили органы управления фондом "Олимпекс Купе", что привело к дефолту по кредитному договору под залог имущества зернового терминала "Олимпекс". Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.

В ноябре 2019 года агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко получил 75 млн долларов кредита от американского инвестиционного фонда для развития терминала "Олимпекс". В качестве залога бизнесмены передали фонду половину зернового терминала. Погасить ссуду бизнесмены должны были до 5 декабря 2021 года.

Однако свои обязательства украинские предприниматели не выполнили. Пока Гроза и Науменко кормили американцев обещаниями, они, вероятно, придумали схему, которая бы позволила им не платить по счетам. В частности, через пару месяцев после получения инвестиционного кредита от фонда Гроза и Науменко решили взять кредит еще и в украинском банке и таким образом обезопасить свое имущество от претензий американского кредитора. В 2020 году с помощью ООО "Ферко" и ООО "Вторметекспорт", которые входят в состав GNT Group, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Південний". И залогом по займу опять стали все те же полтерминала, права на которые уже были у американцев.

Перед тем как выдавать кредит, банк должен был проверить имущество, которое передается в качестве залога, на предмет обременения другими кредитами.

В ответ на запрос УНН в банке "Південний" сообщили: "Когда банк предоставляет кредиты, проверяются все документы, и если есть ограничения в реестрах, нотариус не оформит обеспечения. Банк "Південний" всегда действует в соответствии с условиями договоров и в пределах норм законодательства".

Означает ли это, что Гроза и Науменко умышленно скрыли подробности ценой в 75 млн долл. кредита, чтобы получить новый? Или же банк не так тщательно проверял?

После выдачи кредита под уже заложенное имущество банк "Південний" в начале 2023 года начал срочно требовать возвращения денег по договору, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года.

Компании Грозы и Науменко получили требование украинского банка вернуть долг в январе 2023 года, и у них было 30 дней на его выполнение. Но "Південний", не дожидаясь истечения этого срока, что является нарушением закона "Об ипотеке", начал процедуру взыскания.

Банк «Південний» стал участником схемы незаконной перепродажи имущества «Олимпекса» (видео)

Стоит отметить, что суд в рамках дела о банкротстве запретил отчуждение имущества терминала еще до старта процесса взыскания. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом, в рамках уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. перерегистрировать право собственности на имущество.

Таким образом, "Південний" продал половину зернового терминала "Олимпекс" всего лишь за 4,3 млн долларов компании "Санолта Корм" (группа Sunolta). В 2020 году стоимость терминала оценивалась минимум в 300 млн долларов.

После чего "Санолта Корм" перепродала имущество еще раз ООО "Аттолло Гранум", которое также входит в группу Sunolta. Эта компания была специально создана под покупку за несколько недель до сделки.

Последним шагом запутанной схемы стала передача компанией "Аттолло Гранум" полученного имущества в залог под 130,8 тысяч долларов ипотеки ООО "Озирки", которое, по данным СМИ, подконтрольно Грозе и Науменко.

В "Південном" проигнорировали вопросы УНН о том, проверялось ли имущество по указанному кредиту на предмет обременений по другим договорам, ставили ли в известность первого кредитора и т.д., сославшись на банковскую тайну.

В финансовом учреждении лишь отметили, что, если должник не выполняет обязательства, банк по закону обязан обращать взыскание в предусмотренном законом порядке. Процедура обращения взыскания началась в четко предусмотренном законом и условиями договора порядке после наступления события дефолта.

"31 июля 2024 г. является конечным сроком генерального соглашения, в рамках которого стороны имеют определенные обязательства, невыполнение которых в установленные сроки приводит к событиям дефолта. Так и вышло в данном случае. Первые события дефолта произошли в марте 2022 года, последующие – в январе 2023 года. Это привело к началу процедуры обращения взыскания – как это предусмотрено законом и условиями договоров. Одним из событий дефолта стало изменение фондом органов управления без разрешения банка, что является грубым нарушением кредитного договора. Все нормы закона были исполнены, взыскание было произведено после 30-дневного срока", - подчеркнули в банке.

Весьма вероятно, что Гроза и Науменко сознательно пошли на дефолт, зная, что банк начнет взыскание их имущества. Не исключено также, что они сговорились с представителями банка и координировали свои действия по взысканию и причинам, которые к нему привели. Но это уже изучать правоохранителям, ведь в Уголовном кодексе есть статья о мошенничестве и растрате залогового имущества.

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".