Банк "Південий" помог одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко незаконно переоформить половину зернового терминала "Олимпекс" в 2023 году на подконтрольную им компанию, пишет УНН.

В ноябре 2019 года агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group взял 75 млн долларов кредита у американского инвестиционного фонда на развитие терминала "Олимпекс". В качестве залога по кредиту бизнесмены передали фонду половину зернового терминала. Погасить ссуду они должны были до 5 декабря 2021 года. При этом все действия с залоговым имуществом Гроза и Науменко должны были согласовывать с кредитором.

Но как выяснилось позже Гроза и Науменко не планировали возвращать американские деньги, хотя и пытались убедить партнеров в обратном. Пока американцы свято верили в честность Грозы и Науменко, те за спиной партнеров решили провернуть схему, которая, как они были уверены, позволит им не платить по счетам.

Практически сразу после получения инвестиционного кредита от фонда Гроза и Науменко решили взять кредит еще и в украинском банке и таким образом обезопасить свое имущество от претензий американского кредитора. При этом американский фонд они решили в известность не ставить. В 2020 году с помощью ООО "Ферко" и ООО "Вторметекспорт", которые входят в состав агрохолдинга GNT Group Грозы и Науменко, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Південний". Залогом по займу стали все те же полтерминала, права на которые уже были у американцев.

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Согласно законодательству, перед тем как выдавать кредит "Південний" должен был проверить права на имущество, которое передавалось в залог. Ведь несколько раз закладывать имущество запрещено.

В начале 2023 года банк "Південний" начал срочно требовать возвращения кредита, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года. Компании Грозы и Науменко получили требование украинского банка вернуть долг в январе 2023 года и у них было 30 дней на его выполнение. Но "Південний" не дожидаясь истечения этого срока, что является нарушением закона "Об ипотеке" начал процедуру взыскания.

В этот момент уже было решение суда запрещающее отчуждение имущества терминала. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом, в рамках уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. перерегистрировать право собственности на имущество.

"Південний" продал половину "Олимпекса" всего лишь за 4,3 млн долларов компании "Санолта Корм" (группа Sunolta).

После этого имущество перепродали еще раз компании "Аттолло Гранум", которая также входит в группу Sunolta и была специально создана за несколько недель до сделки.

"Аттолло Гранум" в свою очередь передала пол терминала в залог под 130,8 тысяч долларов ипотеки ООО "Озирки"? которое по данным СМИ также контролируют Гроза и Науменко.

Таким образом имущество "Олимпекса" оказалось заложено трижды, а Гроза и Науменко сохранили над ним контроль.

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".