Банк "Південний" став учасником схеми незаконного перепродажу майна "Олімпексу" (відео)

Банк "Південний" допоміг одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку незаконно переоформити половину зернового терміналу "Олімпекс" у 2023 році на підконтрольну їм компанію, пише УНН.

У листопаді 2019 року агрохолдинг Грози і Науменка GNT Group взяв 75 млн доларів кредиту в американського інвестиційного фонду на розвиток терміналу "Олімпекс". Як заставу за кредитом бізнесмени передали фонду половину зернового терміналу. Погасити позику вони мали до 5 грудня 2021 року. Водночас усі дії із заставним майном Гроза і Науменко мали погоджувати з кредитором.

Але, як з'ясувалося пізніше, Гроза і Науменко не планували повертати американські гроші, хоча і намагалися переконати партнерів у зворотному. Поки американці свято вірили в чесність Грози і Науменка, ті за спиною партнерів вирішили провернути схему, яка, як вони були впевнені, дасть їм змогу не платити за рахунками.

Практично відразу після отримання інвестиційного кредиту від фонду Гроза і Науменко вирішили взяти кредит ще й в українському банку і таким чином убезпечити своє майно від претензій американського кредитора. При цьому американський фонд вони вирішили до відома не ставити. У 2020 році за допомогою ТОВ "Ферко" і ТОВ "Вторметекспорт", які входять до складу агрохолдингу GNT Group Грози і Науменка, вони отримали 17,5 млн доларів кредиту в банку "Південний". Заставою за позикою стали ті самі півтермінали, права на які вже були в американців.

Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту

Згідно із законодавством, перед тим як видавати кредит, "Південний" мав перевірити права на майно, що передавалося в заставу. Адже кілька разів закладати майно заборонено.

На початку 2023 року банк "Південний" почав терміново вимагати повернення кредиту, термін якого мав закінчитися 31 липня 2024 року. Компанії Грози та Науменка отримали вимогу українського банку повернути борг у січні 2023 року і мали 30 днів на її виконання. Але "Південний" не чекаючи закінчення цього терміну, що є порушенням закону "Про іпотеку" почав процедуру стягнення.

У цей момент уже було рішення суду, яке забороняло відчуження майна терміналу. Крім того, все майно терміналу перебувало під арештом у рамках кримінальної справи проти Грози і Науменко. Але це не завадило приватному нотаріусу Дмитровій Т. перереєструвати право власності на майно.

"Південний" продав половину "Олімпексу" всього лише за 4,3 млн доларів компанії "Санолта Корм" (група Sunolta).

Після цього майно перепродали ще раз компанії "Аттолло Гранум", яка також входить до групи Sunolta і була спеціально створена за кілька тижнів до угоди.

"Аттолло Гранум", зі свого боку, передала підлогу терміналу в заставу під 130,8 тисяч доларів іпотеки ТОВ "Озирки"? яке, за даними ЗМІ, також контролюють Гроза і Науменко.

Таким чином майно "Олімпексу" виявилося закладеним тричі, а Гроза і Науменко зберегли над ним контроль.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".