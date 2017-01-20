В автобусе, которой слетел в кювет в Ровенской области, ехали паломники
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 января. УНН. Вблизи села Тараканов Дубенского района "Volkswagen Transporter" слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп".
Паломники возвращались из источника в селе Онишковцы, и двигались в направлении Ровно. Вблизи села Тараканов водитель, житель Збаражского района Тернопольской области, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил съезд.
Семь пассажиров: 43-х и 51-летнюю жительниц Кременца, двух 21-летних жительниц Золочевского района Львовской области, 24-летнюю киевлянку, 44-летнюю - из села Белокриница Кременецкого района и 25-летнего жителя Тернополя после оказания медицинской помощи отпустили. Автомобиль "Volkswagen Transporter" доставлен на штрафплощадку города Дубно.
Напомним, утром 20 января в Ровенской области микроавтобус слетел в кювет.