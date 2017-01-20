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В автобусі, якій злетів в кювет на Рівненщині, їхали паломники

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 січня. УНН. Поблизу села Тараканів Дубенського району Volkswagen Transporter злетів у кювет і перекинувся. Про це УНН повідомили у відділі комунакації управління НП у Рівненській області.

Інцидент трапився на трасі “Київ-Чоп”.

Паломники поверталися з джерела, що у селі Онишківці, та рухалися у напрямку Рівного. Поблизу села Тараканів водій, житель Збаразького району Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, допустив з’їзд.

Сімох пасажирів: 43-х та 51-річну мешканок Кременеця, двох 21-річних жительок Золочівського району Львівської області, 24-річну киянку, 44-річну — із села Білокриниця Кременецького району та 25-річного тернополянина після надання медичної допомоги відпустили. Автомобіль Volkswagen Transporter доставлено на штрафмайданчик міста Дубна.

Нагадаємо, вранці 20 січня на Рівненщині пасажирський мікроавтобус злетів в кювет.

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