В Австрии отстранили топ-дипломата. Он мог передать документы про "Новичок" одному из самых разыскиваемых в мире преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Австрии отстранили от должности высокопоставленного дипломата Министерства иностранных дел Йоханнеса Петерлика, бывшего генерального секретаря МИД, который до недавнего времени работал послом в Джакарте. Прокуратура Вены расследует возможные факты злоупотребления служебным положением и нарушения служебной тайны со стороны Петерлика, пишет УНН со ссылкой на австрийское издание Kurier.
Детали
По данным издания, речь идет о получении формулы российского нейротоксина “Новичок” бывшему менеджеру Wirecard Яну Марсалеку, который на данный момент скрывается.
В распоряжении Марсалека предположительно находился документ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором была указана в том числе формула Новичка. По данным издания, документ был передан в департамент по разоружению министерства иностранных дел Австрии. Kurier пишет, что есть признаки того, что Петерлик причастен к утечке документа Марсалеку.
МИД страны подтвердил отстранение дипломата от должности, при этом ведомство не смогло предоставить причин такого решения.
“Это правда, что Йоханнес Петерлик был отстранен федеральным дисциплинарным органом по решению... Мы просим вас понять, что не можем комментировать текущие разбирательства. Применяется презумпция невиновности”, — заявили в пресс-службе министерства.
Кто такой Ян Марсалек и почему его связывают с ГРУ
По данным журналистов-расследователей, Ян Марсалек являлся одним из самых разыскиваемых преступников в мире. В прошлом году руководимая им немецкая компания Wirecard рухнула после того, как аудиторы обратили внимание на дыру в балансе, что составляет почти 2 млрд евро.
Как отмечали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy, Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами.
Согласно иммиграционным данным, полученным Bellingcat, Марсалек за последние 10 лет совершил более 60 поездок в Россию.
Financial Times в том же году сообщало, что Марсалек располагал документами о применении нервно-паралитического вещества “Новичок” при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Мужчина якобы рассказывал трейдерам из Лондона о документах летом 2018 года.