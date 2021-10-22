В Австрії відсторонили топ-дипломата. Він міг передати документи про "Новачок" одному з найбільш розшукуваних у світі злочинців

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За даними видання, мова йде про отримання формули російського нейротоксину “Новачок” колишньому менеджеру Wirecard Яну Марсалеку, який на даний момент переховується.

У розпорядженні Марсалека імовірно знаходився документ Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), в якому була вказана в тому числі формула Новичка. За даними видання, документ був переданий в департамент з роззброєння Міністерства закордонних справ Австрії. Kurier пише, що є ознаки того, що Петерлік причетний до витоку документа Марсалеку.

МЗС країни підтвердив відсторонення дипломата з посади, при цьому відомство не змогло надати причин такого рішення.

“Це правда, що Йоханнес Петерлік був відсторонений федеральним дисциплінарним органом за рішенням... Ми просимо вас зрозуміти, що не можемо коментувати поточні розгляду. Застосовується презумпція невинності”, — заявили в пресслужбі міністерства.

Хто такий Ян Марсалек і чому його пов’язують з ГРУ

За даними журналістів-розслідувачів, Ян Марсалек був одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. У минулому році керована ним німецька компанія Wirecard впала після того, як аудитори звернули увагу на дірку в балансі, що складає майже 2 млрд євро.



Як зазначали в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy, Марсалек пов’язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

Згідно імміграційним даними, отриманим Bellingcat, Марсалек за останні 10 років здійснив понад 60 поїздок у Росію.

Financial Times в тому ж році повідомляло, що Марсалек мав документами про застосування нервово-паралітичної речовини “Новачок” під час замаху на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. Чоловік нібито розповідав трейдерам з Лондона про документи влітку 2018 року.