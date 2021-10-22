В Австрії відсторонили топ-дипломата. Він міг передати документи про "Новачок" одному з найбільш розшукуваних у світі злочинців

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 21939 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 89775 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 135829 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 120127 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 127608 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92195 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78796 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 174707 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87930 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 270597 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 48227 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 46702 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 54559 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 19025 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 35592 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 140160 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 174674 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 270571 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 439471 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 426644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30143 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35801 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36353 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37465 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Австрії відсторонили топ-дипломата. Він міг передати документи про "Новачок" одному з найбільш розшукуваних у світі злочинців

Київ • УНН

 • 17246 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Австрії відсторонили від посади високопоставленого дипломата Міністерства закордонних справ Йоханнеса Петерліка, колишнього генерального секретаря МЗС, який до недавнього часу працював послом в Джакарті. Прокуратура Відня розслідує можливі факти зловживання службовим становищем та порушення службової таємниці з боку Петерліка, пише УНН з посиланням на австрійське видання Kurier.

В Австрії відсторонили топ-дипломата. Він міг передати документи про "Новачок" одному з найбільш розшукуваних у світі злочинців

Деталі

За даними видання, мова йде про отримання формули російського нейротоксину “Новачок” колишньому менеджеру Wirecard Яну Марсалеку, який на даний момент переховується.

У розпорядженні Марсалека імовірно знаходився документ Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), в якому була вказана в тому числі формула Новичка. За даними видання, документ був переданий в департамент з роззброєння Міністерства закордонних справ Австрії. Kurier пише, що є ознаки того, що Петерлік причетний до витоку документа Марсалеку.

МЗС країни підтвердив відсторонення дипломата з посади, при цьому відомство не змогло надати причин такого рішення.

“Це правда, що Йоханнес Петерлік був відсторонений федеральним дисциплінарним органом за рішенням... Ми просимо вас зрозуміти, що не можемо коментувати поточні розгляду. Застосовується презумпція невинності”, — заявили в пресслужбі міністерства.

Хто такий Ян Марсалек і чому його пов’язують з ГРУ

За даними журналістів-розслідувачів, Ян Марсалек був одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. У минулому році керована ним німецька компанія Wirecard впала після того, як аудитори звернули увагу на дірку в балансі, що складає майже 2 млрд євро.

Як зазначали в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy, Марсалек пов’язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

Згідно імміграційним даними, отриманим Bellingcat, Марсалек за останні 10 років здійснив понад 60 поїздок у Росію.

Financial Times в тому ж році повідомляло, що Марсалек мав документами про застосування нервово-паралітичної речовини “Новачок” під час замаху на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. Чоловік нібито розповідав трейдерам з Лондона про документи влітку 2018 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68