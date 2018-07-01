В Австрии прошли акции протеста против 12-часового рабочего дня

По информации местной полиции, в протестах приняли участие около 80 тысяч человек. В то же время организаторы заявляли, что на акции вышли до 200 тысяч.

“Мы будем противостоять этому всеми возможными средствами, которые у нас есть”, — заявил председатель Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан. Согласно изменениям к трудовыму законодательству, правительство может установить 60-часовую рабочую неделю без повышения зарплаты. В то же время работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин.

Данные планируют рассмотреть в четверг 5 июля. Профсоюзы страны требуют вынести этот вопрос на референдум и выступают категорически против нового законодательства.

Как сообщал УНН, в это время в Австрии полным ходом идет подготовка к встрече Трампа и Путина.