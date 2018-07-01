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В Австрии прошли акции протеста против 12-часового рабочего дня

В Австрии прошли акции протеста против 12-часового рабочего дня

Киев  •  УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Вене десятки тысяч людей вышли на протест против намерений правительства изменить трудовое законодательство, что позволит сделать 12-часовой рабочий день без повышения зарплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По информации местной полиции, в протестах приняли участие около 80 тысяч человек. В то же время организаторы заявляли, что на акции вышли до 200 тысяч.

“Мы будем противостоять этому всеми возможными средствами, которые у нас есть”, — заявил председатель Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан. Согласно изменениям к трудовыму законодательству, правительство может установить 60-часовую рабочую неделю без повышения зарплаты. В то же время работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин.

Данные планируют рассмотреть в четверг 5 июля. Профсоюзы страны требуют вынести этот вопрос на референдум и выступают категорически против нового законодательства.

Как сообщал УНН, в это время в Австрии полным ходом идет подготовка к встрече Трампа и Путина.

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