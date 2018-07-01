В Австрії пройшли акції протесту проти 12-годинного робочого дня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Відні десятки тисяч людей вийшли на протест проти намірів уряду змінити трудове законодавство, що дозволить зробити 12-годинний робочий день без підвищення зарплатні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За інформацією місцевої поліції, у протестах взяли участь близько 80 тисяч людей. Водночас організатори заявляли, що на акції вийшли до 200 тисяч.
“Ми будемо протистояти цьому всіма можливими засобами, які в нас є”, — заявив голова Союзу профспілок Австрії Вольфґанґ Катціан. Згідно зі змінами до трудового законодавства, уряд може встановити 60-годинний робочий тиждень без підвищення зарплатні. Водночас працівникам дозволять відмовлятися працювати понад 10 годин на день без зазначення причин.
Дані планують розглянути в четвер, 5 липня. Профспілки країни вимагають винести це питання на референдум та виступають категорично проти нового законодавства.
Як повідомляв УНН, тим часом у Австрії повним ходом іде підготовка до зустрічі Трампа і Путіна.