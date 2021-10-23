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В Австрии могут ввести локдаун для невакцинированных граждан

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Власти Австрии допускают ужесточение карантина для невакцинированных людей, если медицинская система страны не будет справляться, и количество госпитализированных от коронавируса превысит определенный уровень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kurier.

В Австрии могут ввести локдаун для невакцинированных граждан

Детали

Сообщается, что в пятницу, 22 октября федеральное правительство и руководители земель согласовали план усиления карантина в случае ухудшения ситуации, создав новые условные уровни в дополнение к ранее существовавшим.

Так, если в реанимации будет занято более 25% коек (500), правительство ограничит доступ к общественным заведениям людям, которые еще не вакцинированы и не переболели.

Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины (к таким относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и т.д.).

Цитата

"Как федеральный канцлер, я не могу допустить перегрузки медицинской системы из-за того, что у нас слишком много людей, которые сомневаются или просто ленятся вакцинироваться", - заявил Федеральный канцлер Александр Шалленберг.

При этом, чиновник добавил, что вакцинированных граждан ограничения не коснутся.

Напомним

С 1 ноября Австрия усилила карантин. Власти обязали работников учреждений, которые контактируют с людьми, иметь COVID-сертификаты или ПЦР-тесты.

Отметим, что с понедельника в Румынии вводят масочный режим, а также комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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