В Австрії можуть запровадити локдаун для невакцинованих громадян

Деталі

Повідомляється, що в п'ятницю, 22 жовтня федеральний уряд і керівники земель погодили план посилення карантину в разі погіршення ситуації, створивши нові умовні рівні на додаток до раніше існуючих.

Так, якщо в реанімації буде зайнято більше 25% ліжок (500), уряд обмежить доступ до громадських закладів людям, які ще не вакциновані і не перехворіли.

Якщо буде зайнято більше 30% ліжок, передбачаються обмеження на виїзд з місця проживання без поважної причини (до таких відносять роботу, побутові потреби, догляд за близькою людиною і т.д.).

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"Як федеральний канцлер, я не можу допустити перевантаження медичної системи через те, що у нас занадто багато людей, які сумніваються чи просто лінуються вакцинуватися", - заявив Федеральний канцлер Олександр Шалленберг.

При цьому, чиновник додав, що вакцинованих громадян обмеження не торкнуться.

Нагадаємо

З 1 листопада Австрія посилила карантин. Влада зобов'язала працівників установ, які контактують з людьми, мати COVID-сертифікати або ПЛР-тести.

Відзначимо, що з понеділка в Румунії вводять масковий режим, а також комендантську годину у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.