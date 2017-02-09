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В.Арьев: на встрече "нормандской четверки" возможен переход на другой уровень переговоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Предстоящая встреча в "нормандском формате" в рамках саммита G20 в Бонне организована для "сверки часов" и во время нее возможен переход на другой уровень переговоров. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Владимир Арьев.

В.Арьев: на встрече "нормандской четверки" возможен переход на другой уровень переговоров

"Очевидно, что эта встреча (глав МИД в нормандском формате - ред.) - для сверки часов и возможны попытки перейти на какой-то другой уровень, но все зависит от РФ, которая отказывается выполнять минские соглашения и предпринимать шаги по деоккупации Донбасса", - заявил В.Арьев.

Он также добавил, что "нормандский формат" является очень "хрупким и сложным для того, чтобы собраться".

По словам В.Арьева, позиция Украины относительно агрессии РФ является непоколебимой.

Накануне в ФРГ анонсировали встречу глав МИД "нормандской четверки" на полях G20.

Напомним, П.Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.

Украинские Национальные Новости

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