В.Ар'єв: на зустрічі "нормандської четвірки" можливий перехід на інший рівень переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Майбутня зустріч у "нормандському форматі" в рамках саміту G20 у Бонні організована для "звірки годинників" і під час неї можливий перехід на інший рівень переговорів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.
"Очевидно, що ця зустріч (голів МЗС у нормандському форматі - ред.) - для звірки годинників і можливі спроби перейти на якийсь інший рівень, але все залежить від РФ, яка відмовляється абсолютно виконувати мінські угоди і робити кроки з деокупації Донбасу", - заявив В.Ар'єв.
Він також додав, що "нормандський формат" є дуже "крихким і складним для того, щоб зібратися".
За словами В.Ар'єва, позиція України щодо агресії РФ є непохитною.
Напередодні у ФРН анонсували зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" на полях G20.
Нагадаємо, П.Клімкін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" в рамках G20 дозволить поінформувати голів МЗС про ситуацію в Україні.