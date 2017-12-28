В Аргентине произошел взрыв на зерновом предприятии: один человек погиб, еще восемь - пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Аргентине на зерновом предприятии китайской компании в результате взрыва погиб один человек, еще восемь — получили ранения. Об этом сообщает портал Nacion, передает УНН.
Сообщается, что инцидент произошел в аргентинском речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин.
Местная полиция подтвердила гибель одного человека и ранения восьми. Отмечено, что многие из пострадавших получили серьезные ожоги.
Сейчас на месте пожара продолжают работать пожарные и полиция.
По данным полиции, причиной взрыва в зоне разгрузки грузовиков с зерном могла стать зерновая пыль, которая накопилась за несколько дней. Вероятно, она загорелся от случайной искры.
Как сообщал УНН, в Афганистане у военной части произошел взрыв, в результате которого 15 человек пострадали.