В Аргентині стався вибух на зерновому підприємстві: одна людина загинула, ще вісім - постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Аргентині на зерновому підприємстві китайської компанії внаслідок вибуху загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення. Про це повідомляє портал Nacion, передає УНН.
Повідомляється, що інцидент стався у аргентинському річковому порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін.
Місцева поліція підтвердила загибель однієї людини і поранення восьми. Зазначено, що багато з постраждалих отримали серйозні опіки.
Наразі на місці пожежі продовжують працювати пожежники і поліція.
За даними поліції, причиною вибуху в зоні розвантаження вантажівок із зерном міг стати зерновий пил, який накопичився за кілька днів. Імовірно, він загорівся від випадкової іскри.
Як повідомляв УНН, у Афганістані біля військової частини пролунав вибух, внаслідок якого 15 людей постраждали.