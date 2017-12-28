В Аргентині стався вибух на зерновому підприємстві: одна людина загинула, ще вісім - постраждали

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 24612 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 61561 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 73964 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 71737 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101020 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73851 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83596 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95973 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88120 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189913 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0м/с
93%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 6704 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 5076 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 8862 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 9416 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 14695 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 73964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189913 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343738 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278524 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15205 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13884 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 71737 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21325 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26405 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

В Аргентині стався вибух на зерновому підприємстві: одна людина загинула, ще вісім - постраждали

Київ • УНН

 • 10238 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Аргентині на зерновому підприємстві китайської компанії внаслідок вибуху загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення. Про це повідомляє портал Nacion, передає УНН.

В Аргентині стався вибух на зерновому підприємстві: одна людина загинула, ще вісім - постраждали

Повідомляється, що інцидент стався у аргентинському річковому порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін.

Місцева поліція підтвердила загибель однієї людини і поранення восьми. Зазначено, що багато з постраждалих отримали серйозні опіки.

Наразі на місці пожежі продовжують працювати пожежники і поліція.

За даними поліції, причиною вибуху в зоні розвантаження вантажівок із зерном міг стати зерновий пил, який накопичився за кілька днів. Імовірно, він загорівся від випадкової іскри.

Як повідомляв УНН, у Афганістані біля військової частини пролунав вибух, внаслідок якого 15 людей постраждали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98