В Аргентине произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По информации геослужбы, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро (население около 355 тыс. человек), административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 560 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступало.
Напомним, ранее у побережья островов Фиджи были также зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.