В Аргентині стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано в четвер на півночі Аргентини. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За інформацією геослужби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 121 км на північний схід від міста Сантьяго-дель-Естеро (населення близько 355 тис. осіб), адміністративного центру однойменної провінції. Осередок землетрусу залягав на глибині 560 км.
Дані про руйнування і постраждалих не надходили.
Нагадаємо, раніше біля узбережжя островів Фіджі були також зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,5.